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Yabancı uyruklular tır dorsesinde yakalandı

Çerkezköy ilçesinde bir fabrikaya ürün boşaltmak için gelen tırın dorsesinde 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular tır dorsesinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı tır taşıdığı ithal ürünleri boşaltmak için Çerkezköy gümrüğünden hareket ederek Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi.

Dorsenin mührünü açan sürücü, içeride yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 8 Suriye uyruklu ile karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yabancı uyruklular Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı uyruk #tır torse #yakalanma #çerkezköy #fabrika #tır
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