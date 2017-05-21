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Yakınları sinir krizi geçirdi

FATİH Unkapanı Köprüsü girişinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Motosiklette bulunanlar metrelerce sürüklenirken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü girişinde Taksim istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Resul Güler ile ismi öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet ile motosiklette bulunan 3 kişi metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Resul Güler olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Yaralılar ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza haberini alan Güler'in yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Bir yakını ise yerde yatan Güler'in elini tutarak uzun süre başında göz yaşı döktü. Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fatih #Unkapanı Köprüsü #motosiklet sürücüsü #bariyer #hakimiyet
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