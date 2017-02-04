Yalnız yaşadığı evde sobadan zehirlenip, öldü

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey İlçesi'nin Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma namazının ardından yalnız yaşadığı eve gidip sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan Sabri Yıldırım, kendisine akşam yemeği getiren torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. Torununun annesine, annesinin de ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Kaynak: DHA
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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