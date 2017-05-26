Yalova'da, sahilde çekirdek kabuklarını yere attıkları tespit edilen 2 kişiye 203'er lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova sahilinde denetim yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde yediği çekirdek kabuklarını yere atan 2 kişiyi tespit etti.



Ekipler, çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle söz konusu kişilere 203'er lira idari para cezası uyguladı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde özellikle sahil bölgesinde çevreyi kirletenlere karşı emniyet ekipleriyle denetimler yaptıklarını söyledi.



Ulukaya, çevre bilincinin oluşturulması için kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladıklarını belirterek, "Son yapılan denetimde 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince 2 kişiye 203'er liralık idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.



Çevre konusunda farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayan Ulukaya, şunları kaydetti:



"Özellikle yaz aylarının gelmesiyle çekirdek ve izmarit gibi çöpler bilinçsizce yerlere atılmaktadır. Hem çevre kirliliği hem kötü görüntüye sebep veren bu duruma karşı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz de yaz sezonuna girmeden böyle bir uygulamayla farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür denetimleri belediyeler de yapabiliyor. Bizim de sorumluk alanımızda bu denetimler bulunmakta. Denetimlerimize devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."