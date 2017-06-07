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Yalova'da kaçak kazıya suçüstü

Tarihi Çobankale'de kaçak kazı yapan 10 kişi, suçüstü yakalandı

Yalova'da kaçak kazıya suçüstü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tarihi Çobankale'de, kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tarihi Çobankale'ye operasyon düzenledi.

Operasyonda, define aradıkları belirlenen 10 kişi, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müze Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi iş birliğiyle restorasyona yönelik temizlik ve araştırma kazısı yapılan Çobankale'deki resmi kazılara, bir süre önce ara verildiği öğrenildi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin çok önemli tarihi bir miras olduğunu belirtti.
Oral, "Osmanlı'nın, Doğu Roma ile ilk kez savaştığı bölge olma özelliği taşıyan Çobankale'nin tarihi önemi oldukça fazla. Bölgede güvenliği artırıyoruz. Çobankale ve çevresi 7 gün 24 saat kamerayla izlenecek." ifadelerini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #altınova #Çobankale #kaçak kazı #yalova
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