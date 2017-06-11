Cesedi metruk binada bulunan 6 yaşındaki Eylül Umutlu'nun katil zanlısı protesto edildi.

Yalova'da, 31 Mayıs'ta kaybolan ve bir gün sonra metruk binada cesedi bulunan 6 yaşındaki Eylül Umutlu'yu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı protesto edildi.



Eylül Umutlu'nun annesi Aysel, babası Nurettin Umutlu, yakınları ve vatandaşlar Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya geldi. Kalabalık grup ellerinde taşıdıkları Eylül Umutlu'nun fotoğrafı ve dövizlerle sloganlar attı.



Umutlu ailesinin avukatı Erdem Keleş, burada yaptığı konuşmada, titiz çalışmalar sonucu katil zanlısını kısa sürede yakalayan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Katil zanlısının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Keleş, "Amacımız sadece bi̇r ki̇şi̇ni̇n cezalandırılması ve sadece bi̇r ai̇leni̇n yüreğinin soğutulmaya çalışılması değildir. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması ve başka ai̇leleri̇n canlarının yanmaması i̇çi̇n de çabalamaktayız." dedi.



kız çocuğunun babası Nurettin Umutlu da "Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek dileğim bu tür vakalara idam gelsin. Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık ilçesine bağlı Koru belde Belediye Başkanı Kamil Yaman ve bazı si̇yasi̇ parti̇leri̇n temsilcileri de protestoya destek verdi.



Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları Eylül Umutlu, 31 Mayıs'ta kaybolmuş, 1 Haziran'da Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu. Katil zanlısı Murat Ş.A. da aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmıştı.