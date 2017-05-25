Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Şüpheliler Ü.İ, H.P, O.B, K.Ç, S.A. ve E.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.İ. ve H.P. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.