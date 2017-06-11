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Yamaç paraşütü heyecanı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağında yerli ve yabancı turistler heyecan dolu anlar yaşıyor. Nedeni 2 bin 365 rakımlı Dağdan yamaç paraşütü yapmaları..

Yamaç paraşütü heyecanı

Korkusuzca atladılar, dakikalarca havada süzüldüler.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Antalya Kemer'deki Tahtalı Dağı.

Teleferikle Dağa çıkan yerli ve yabancı turistler, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşıyor. 

Tatilciler, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra Tekirova sahiline iniş yapıyor

Yamaç paraşütüne en çok Rus ve Ukraynalı turistler ilgi gösteriyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yamaç paraşütü #heyecan #antalya #Kemer
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