Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağında yerli ve yabancı turistler heyecan dolu anlar yaşıyor. Nedeni 2 bin 365 rakımlı Dağdan yamaç paraşütü yapmaları..

Korkusuzca atladılar, dakikalarca havada süzüldüler.



Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Antalya Kemer'deki Tahtalı Dağı.



Teleferikle Dağa çıkan yerli ve yabancı turistler, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşıyor.



Tatilciler, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra Tekirova sahiline iniş yapıyor



Yamaç paraşütüne en çok Rus ve Ukraynalı turistler ilgi gösteriyor.





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