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Yanan evden 54 bin lirayı itfaiye çıkardı

Çankırı'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, bir ev zarar gördü

Yanan evden 54 bin lirayı itfaiye çıkardı

Çankırı'da yangın çıkan evde bulunan 54 bin lira, itfaiye ekiplerince alınarak aileye verildi.

Karatekin Mahallesi Akkızçalısı Sokağı'nda, Menduh Güvendi'ye ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Hasan Dereli ve Hasan Şuayip'e ait evlere sıçradı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangını duyarak gelen simit satıcısı Menduh ile oğlu Murat Güvendi, içeride 54 bin lira civarında paraları olduğunu söyleyince itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler, bir torbada buldukları parayı aileye teslim etti. Yangında, Güvendi ve Dereli'ye ait evler kül oldu. Şuayip'e ait ev ise zarar gördü.

İtfaiye müdürü Ahmet Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit ettiklerini söyledi.

Can kaybı veya yaralanma olmadığını belirten Semerci, "Yangını söndürdük. Soğutma çalışmaları yapıyoruz. 20 kişilik ekibimiz kısa zamanda yangın bölgesine intikal etti." dedi.

Semerci, evde olduğu belirtilen parayı da zarar görmeden alıp sahibine teslim ettiklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #itfaiye #Çankırı
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