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Yaprağı meyvesinden pahalı

Malatya'da yetiştirilen "Dalbastı kirazı"nın kilogramı 3-5 liradan satılırken yaprağı 17 liradan alıcı buluyor

Yaprağı meyvesinden pahalı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen "Dalbastı kirazı"nın kilogramı 3-5 liradan satılırken yaprağı 17 liradan alıcı buluyor.
Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve büyük bir kısmı ihraç edilen "Dalbastı kirazı"nın yaprağı, meyvesinden çok daha fazla fiyata satılıyor. Kiraz yaprağını, restoranlar ve marketler kilogramı 15-17 liradan alıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçede "Dalbastı kirazı"nın önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.
Yöre halkının bahçelerde kiraz yaprağı topladığını, bunların bir kısmını ipe takarak kuruttuğunu ifade eden Solmaz, yaprakların bir kısmının ise mevsiminde sarma yapılarak tüketildiğini belirtti.
Solmaz, Yeşilyurt kirazının önemli kısmının ihraç edildiğini dile getirerek "Kent merkezinden aileler ilçeye gelerek, kiraz yaprağı topluyor hatta bir restoran, müşterilerinin damak tadına uygun yaprak sarması yapabilmek için ilçemizden bir tona yakın kiraz yaprağı talep etti. Bunun yanında bazı marketler de bizden kiraz yaprağı istedi fakat kiraz yaprağının toplanmasının hem biraz zahmetli olması hem de yöre insanına yaprak satmak tuhaf geldiği ve utandığı için toplayıp satamıyor. Halbuki bu bir gelir kaynağı. İnsanlarımız emek verdiği bu ağaçtan her türlü faydalanmalı." diye konuştu.

Solmaz, geçen yıl kirazın kalibresinin yüksek olduğunu ve kilogramını 3-5 liradan sattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Buna rağmen yaprağı meyvesinden daha çok para ediyor. Restoranlar ve marketler yaprağın kilogramını 15 ile 17 lira arasında almaktalar. İnsanlarımız para etmediğini düşündükleri için yaprak satmaktan kendilerini alıkoyuyorlar. Kirazın sapı da para etmekte, üretimiz bunları değerlendirmeli. Çiftçilerimiz kirazın yaprağını ve meyve sapını satarak kazanç elde edebilir."
Yeşilyurt Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Mehlike Özbey ise kiraz yaprağı toplanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaprak kesinlikle genç sürgünlerden toplanmamalı. Biz yaprağı ağacın etrafında dolaşarak teker teker topluyoruz. Bu şekilde toplamazsak güneş ışınları direkt etki ettiği için meyve zarar görür. Yaprakların hepsini aynı yerden toplarsak güneş ışınları sürgünlere zarar verir." dedi.
Cemile Selçuk (62) ise ramazanda kendisini ziyarete gelecek yakınlarına ikram etmek için yapacağı sarma için kiraz yaprağı topladığını belirterek, "Yaprak sarması emek istiyor ama yemesi güzel, ben de özenerek yapıyorum. Kiraz yaprağı sarması çok lezzetli oluyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ziraat Mühendisi Mehlike Özbey #Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz #malatya #kiraz yaprağı #kiraz
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