Ordu'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Altınordu ilçesinde vatandaşlar, kara yolu kenarında yaralı vaziyette buldukları kızıl şahini, Ulubey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı bakım merkezine getirdi.



Burada veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileşmesinin ardından doğal ortama salınacak.



Yeşilkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl şahinin, kanadında kırık ve yeterince beslenemediği için bitkin düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.



Aynı zamanda koruma altında olan kızıl şahinin eski sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yeşilkaş, "Şu anda kanadındaki hasarı onardık. Eski sağlığına kavuşması içinde kendisine tavuk ve kırmızı et yediriyoruz. Yaklaşık 1-2 aylık bakımın ardından hayvanın sağlığına kavuşması bekleniyor." ifadesini kullandı.



Yeşilkaş, oldukça yaşlı olan kızıl şahinin tedavisinin hassas yürütüldüğünü kaydetti.