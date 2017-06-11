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Yaralı yavru karaca koruma altına alındı

Düzce'de yaban köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi altına alındı.

Yaralı yavru karaca koruma altına alındı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaban köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yoğun şekilde köpek sesi duyan köylüler, o bölgeye gitti. Yavru karacaya köpeklerin saldırdığını gören vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak karacayı kurtarmayı başardı.

Yaralı yavru karacayı alan köylüler, kendi imkanlarıyla kent merkezine getirerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler tarafından Düzce Veteriner Tıp Merkezine götürülen karacaya, veteriner hekimler Semih Erkan ve Oktay Bulgan müdahale etti. Yapılan kontrollerde vücudunda yaralar olduğu tespit edilen karaca gözetim altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, karacanın, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacağını belirtti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı yavru #yavru #karaca #koruma #düzce
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