Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlarca bulunan ve Kars'taki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan "Gece" adlı yavru bozayı, veteriner gözetiminde Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlarca bulunan ve Kars'taki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan "Gece" adlı yavru bozayı, Bursa'ya gönderildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru bozayının bakımı, Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıcılar tarafından yapıldı.

Yavru bozayı "Gece", buradaki işlemlerinin ardından özel araç ve veteriner eşliğinde Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

KAÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Uzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru bozayının 1 Mart'ta Kars'a getirildiğini ve buradaki işlemlerinin ardından, Bursa'ya gönderildiğini belirtti.

Uzlu, "Gece"nin Kars'ta özel olarak bakıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yavru ayı Erzincan'ın Refahiye ilçesinden 1 Mart'ta bize geldi. İlk geldiğinde 2.5 kilogram ağırlığında 47 santimetre uzunluğundaydı. Şimdi 8.5 kilo ve yaklaşık 70 santime ulaştı. Şu anda 4-4.5 ay büyüklüğünde ve sağlık durumu iyi. Onun için özel yavru maması formuyla maması hazırlandı. Günde 7-8 kere biberonla mama artı süt ile beslendi. Sonraki aşamalarda yani 3 aydan sonra kaptan yemek yemeye alıştırıldı. Bu da yaklaşık 1 ay sürdü. Bazen 1 bazen 2 bakıcısı tarafından devamlı bakımı yapıldı. Çok fazla kişiyle muhatap edilmedi. Bakımı son derece titiz ve düzenli bir şekilde yapıldı. Şimdi Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Türkiye'de tek ayı barınağı olarak biliniyor."

"Gece"nin yolculuğunda uzman veterinerin de bulunduğunu hatırlatan Uzlu, "Yavru ayı onun için hazırlanan özel kafeste gitti. Orman ve Su İşleri Bakanlığının veteriner hekimi ona eşlik ediyor. İnşallah kazasız belası yerine ulaşır ve bundan sonraki yaşamında da hep mutlu olur." diye konuştu.

Yavru ayı, özel hazırlanan kafese bakıcıları tarafından konularak, Bursa'ya gitmek üzere yola çıkarıldı.