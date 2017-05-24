MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda vatani görevini yapan 150'ye yakın asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda vatani görevini yapan 150'ye yakın asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Merkez Şehzadeler İlçesi'nde bulunan Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerler, akşam yemeğinde tavuk, çorba, pilav ve yenidünya yedikten sonra, gece saatlerinde rahatsızlanmaya başladı. Bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetlerinin artmasıyla birlikte 150'ye yakın asker, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne ve Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece saatlerinden itibaren hastanelere getirilen askerlere serum bağlandı, tedavileri yapıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerden durumu ciddi olanın bulunmadığı belirtilirken, tedavisi tamamlananlar askeri araçlarla birliklerine gönderildi. Yemek numunelerinin inceleneceği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.