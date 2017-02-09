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Yeni doğan bebeğini satılmaktan kurtardı

Ereğli'de bir kişinin, yeni doğan bebeğini ailesinin satacağını ihbar etmesi üzerine, dede ile çocuğu satın alacak aile gözaltına alındı

Yeni doğan bebeğini satılmaktan kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin, yeni doğan bebeğini ailesinin satacağını ihbar etmesi üzerine, dede ile çocuğu satın alacak aile gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ereğli Devlet Hastanesi doğum servisine doğum yapmak üzere yatan B.M'nin (24), hastane görevlilerine "Doğuracağım çocuğumu ailem 5 bin lira karşılığında başka bir aileye satacak. Bu aile ile birlikte kendi ailemde doğum servisi önünde bekliyor. Çıkışta bebeği karşı aileye teslim edecekler." şeklindeki ifadesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, B.M'nin babası A.M. (58) ile bebeği satın alacağı iddia edilen S.S. (35) ve C.S'yi (29) gözaltına aldı.
Anne B.M, hastanede polise verdiği ilk ifadesinde, imam nikahlı eşi S.T'den ayrıldığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.
Bu arada, bebeği satın alan çiftin ifadelerinde, bebeği 5 bin lira karşılığında satın alacaklarını söyledikleri öğrenildi. Torununu satmak istediği öne sürdükleri A.M'nin de ifadesinde çocuğu istemedikleri için masraflar karşılığında söz konusu çifte vereceğini ifade etti.
Gözaltına alınan dede ile S.S. ve C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınarak, serbest bırakıldı.
Bu arada B.M'nin erkek çocuk dünyaya getirdiği, hastaneden taburcu olmasının ardından çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #satmak #Ereğli #bebek
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