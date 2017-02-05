Yeni uygulama başladı! Araç sahipleri dikkat

Yolculukta sigara içen, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan otobüsü sürücüsüne 299 lira ceza kesildi

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Ankara'dan Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen polis memuru, otobüs sürücüsünün üç kural ihlalini belirleyerek 299 lira ceza keserken, bunlardan birinin sigara olması 'Pes' dedirttirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı. Bu uygulama kapsamında Ankara AŞTİ'den Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Denetleme Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Ercüment Çevrim, güzergah üzerinde trafikte yaşanan ihlalleri değerlendirerek üç hususta şoför Hüseyin Çavaş'a ceza kesti. Çavaş'a kesilen cezalardan biri pes dedirten cinsten olurken sürücü neye uğradığını şaşırdı. Çavaş'a yolculuk esnasında sigara içmesinden 109 lira, emniyet kemeri takmamasından 95 lira, yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmaktan 95 lira olmak üzere toplam 299 lira ceza kesildi.



KAZALARIN ASGARİ SEVİYEYE İNDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR



Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi, uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yılmaz, "Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca görevli olarak otobüse bindik. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı" dedi.



YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN



Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolcular ise "Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben otobüslerde emniyet kemerinin zorunda olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız" ifadelerini kullandı..