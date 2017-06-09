ERZURUM'da yapımına 2014 yılında başlanan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) aydınlatma direklerinin yer altına döşenen elektrik kabloları çalındı.

Erzurum'un kuzey çevre yolunda, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta kurulan toplam 216 hektarlık 2'nci OSB'nin ilk etabını oluşturan 50 hektarlık bölümünün temeli 26 Ekim 2014 yılında atıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala ile birlikte protokol ve işadamlarının katıldığı törenin ardından müteşebbis heyet, çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Yakutiye Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan 2'nci OSB'de 38 sanayi parselinden oluşan ilk etapta eğitim tesisi, sağlık koruma bandı, yönetim alanı, sağlık tesisi, sosyal tesis, hizmet, destek alanı, park, arıtma tesisi gibi alanlar yer alıyor. 23 Haziran 2016 tarihinde elektrik alt yapı ihalesi yapılan 2'nci OSB'de yükleniciye yer teslimi yapılmasının ardından 30 Haziran 2017 tarihinden önce bitirilmesi hedefleniyordu.



Önceki gün gece yarısı bölgeye dağlık alandan girdikleri tahmin edilen hırsızlar, bekçi ve çalışanların bulunduğu şantiyenin göremediği bir noktada yüzlerce metre uzunluğunda kabloları çaldı. Hırsızlar, işçilerin günlerdir uğraşarak yeraltına döşediği kablolaları bir araca bağlayıp. çekerek çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine, şikayet üzerine OSB'ye giden Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, inceleme yaptı. Aylardır yer altına döşenen kabloları bir gecede çalan hırsızların yakalanması için çalışmalara başlandı.