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Yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te, yerde bir poşet içerisinde 31 bin lira bulan polis memuru, paranın sahibine teslim edilmesini sağladı

Yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te, yerde bir poşet içerisinde 31 bin lira bulan polis memuru, paranın sahibine ulaşılarak teslim edilmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru Kemal Ateş, sabah saatlerinde görev dönüşü evine giderken Değirmiçem Mahallesi'nde yerde poşet içerisinde 31 bin lira buldu.

Ateş, parayı sahibinin bulunması için Karşıyaka Polis Merkezine teslim etti.

Yapılan araştırmalarda paranın, bir süre önce parasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvuran Cengiz Kökçü'ye ait olduğu belirlendi.

Polis merkezine gelerek parayı teslim alan Kökçü, parasını bularak merkeze teslim eden polis memuru Ateş'e teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis memuru #para #gaziantep
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