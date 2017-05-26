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Yeryüzü Doktorları'nın fotoğraf sergisi İstanbul ve Bursa'da açıldı

"Dünyanın İyiliği" başlığını taşıyan fotoğraf sergisinde açlık tehlikesi yaşanan bölgelerde çekilen fotoğraflar sergileniyor

Yeryüzü Doktorları'nın fotoğraf sergisi İstanbul ve Bursa'da açıldı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Somali, Nijer, Yemen gibi kuraklık, yoksulluk ve iç karışıklıklar sebebiyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan bölgelerde başlattığı beslenme kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı "Dünyanın İyiliği" başlığını taşıyan fotoğraf sergisini, İstanbul ve Bursa'da açtı.

İstanbul Ünalan Metrosu ve Bursa Şereküstü Metrosu'nda açılan sergi, 31 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yaptığı açıklamada, derneklerinin insani kriz bölgelerinde Türkiye ve dünyadan gönüllü doktorlar ve bağışçıların desteğiyle beslenme sağlığı merkezleri kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2012’den beri 9 Beslenme Sağlığı Merkezimizde 114 bin 966 kişiye birinci basamak sağlık hizmetleri sunduk, 27 bin 900 kişinin ise uyguladığımız beslenme tedavisi ile hayatını değiştirdik. Malnutrisyonlu, yani bir deri bir kemik kalarak açlıktan ölmek üzere olan insanları, özellikle savunmaya en muhtaç emzirme dönemindeki anne ve çocukları 3-6 aylık özel terapötik tıbbi beslenme tedavisiyle hayata döndürdük. İyilik ve sağlık yolunda verdiğimiz bu mücadele, yaşadığımız anlardan oluşan kareleri insanlarla paylaşma ihtiyacı hissettirdi. İyiliğin, gözlerde yaşattığı umuda tanıklık edeceğiniz 'Dünyanın İyiliği' adlı sergimize İstanbulluların ve Bursalıların teşrifinden büyük memnuniyet duyacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeryüzü Doktorları #İstanbul Ünalan Metrosu #fotoğraf sergisi #Bursa Şereküstü Metrosu
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