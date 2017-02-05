Yıldıztepe'de tatilin son günü yoğunluk yaşanıyor

Ilgaz Dağı eteklerindeki kayak merkezi Yıldıztepe'ye yarıyıl tatilinin son gününde kayakseverler ilgi gösteriyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de, yarıyıl tatilin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor. Yarıyıl tatilinin son gününde kayak yapıp eğlenmek isteyen tatilciler, çeşitli aktivitelere katılarak hoşça vakit geçiriyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otelin işletmecisi Kadir Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestrin son gününde kayak merkezine ilginin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Ziyaretçileri ağırlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kuşçu, "Bölge kayak turizminde Ilgaz'ın değişen yüzü olma yolunda. Daha önceki dönemlerde hafta sonları burayı ziyaret eden misafir sayısı az olmasına rağmen bu yıl 5 bin kişinin üzerine çıktı. Bu artışta bölgeye yapılan yeni pistler ve yatırımların büyük katkısı var. Burası Turizm'de Çankırı'nın yüzünü ağartıyor." dedi.

Bölgeye hizmet veren bir kayak merkezine dönüşmek istediklerini kaydeden Kuşçu, "İç Anadolu Bölgesi'ndeki 300 kilometrelik alanda yaklaşık 300 bine yakın öğrenci potansiyeli var. Biz bu potansiyeli Yıldıztepe'ye çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezinde yapılabilecek etkinlikler hakkında bilgi veren Kuşçu, "İki pistimizde kayakseverler istediği gibi kayabilir. Bunun dışında 11'in üzerinde kızak pistimiz var. Çocuklarını kızakla kaydırabilirler. Kar yürüyüşleri yapabilirler. Dünyanın herhangi bir kayak merkezinde ne yapılıyorsa, burada da bunların hepsi gerçekleştirilebilir. " ifadelerini kullandı.

Samsun'dan tatil için gelen Berfu Çevik, Yıldıztepe'ye ilk kez geldiğini belirtti.

Pistlerin çok eğlenceli olduğunu dile getiren Çevik, "İki defa teleferikle çıktık. İki pist var. Biri daha uzun, daha yavaş ve keyifli bir pist. İlk kayışı onda yaparak ısındım. İkinci pist ise daha kısa, hızlı ve eğlenceli. İkinci pist çok daha eğlenceli olduğu için tekrar kayacağım." dedi.

Yıldıztepe'yi çok beğendiğini anlatan Çevik, "Önce güzel bir yorulup üzerine salep içeceğim. Ardından sucuk emek yapacağım. Sonra yeniden kayacağım. Buranın manzarası ve havası herşeye değer aslında. Burada oturup birşeyler içseniz bile bu huzur yeter. Telesiyeje biniyorsunuz yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuk yapıyorsunuz. Çam ağaçları arasındaki bu yolculuk çok dinlendirici." diye konuştu.