MERSİN'de 14 yıl hizmet verdikten sonra yeni binanın yapılması ile birlikte boşaltılan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin eski binası kaderine terk edilince, talan edildi.

Merkez Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan ve bugüne dek sayısız insana şifa dağıtan hastane, üniversitenin merkez Yenişehir İlçesi'ndeki yeni kampusuna 19 Mayıs 2014'de taşındı. Kaderine terk edilen hastane binası hırsızlar tarafından yağmalanmaya başlandı. Geçen süreçte mobilya, kapı, pencere ve elektrik kabloları gibi malzemeleri de çalınan hastane harabeye döndü. Duvarları ve tavanları parçalanan hastanenin pirinç olan tabelaları dahi sökülüp çalınırken, çoğunluğu bağışlarla yapılan binalar ise kaderine terk edildi. Çevre esnafı hastanenin kapanması ile birlikte kepenk kapatırken, binaya sahip çıkacak kimse kalmadı.



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Üniversitenin binadaki güvenlik görevlilerini çektiğini ileri süren Eczacı Oktay Yılmaz, "1.5 aydır hırsızlar, uyuşturucu bağımlıları doldu buraya. Fuhuş yapanlar dahi var. Burada olay olmaması mümkün değil. Nerde pislik varsa şu anda burada. Artık polisler bile yetişemiyor, günde 10 kez geliyor. Her yer açık ev sürekli hırsızlar geliyor. Kapı, pencere, kablo ve malzemeleri çalıyorlar. Çevrede okullar var ve kız öğrenciler korkup buradan geçemiyor. Buraya ya bir güvenlik göndersinler ya da birine tahsis edilsin ve sahip çıkılsın. Güvenlik namına hiç bir şey yok" dedi.



Mersin Üniversitesi yetkilileri ise, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait olduğunu, Mersin Defterdarlığı'na binanın devri ile ilgili yazı yazıldığını ve şu anda binanın üniversite güvenlik görevlileri tarafından korunduğunu söyledi.