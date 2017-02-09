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Yine Şanlıurfa, yine elektrik kesintisi

Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketi Şanlıurfa'da vatandaşları yine karanlıkta bıraktı. Siverek ilçesinde yaklaşık 2 aydır elektrik kesintileri yaşanıyor. Siverekliler, seslerini duyurmak için lastik yaktı.

Yine Şanlıurfa, yine elektrik kesintisi

Yine Şanlıurfa, yine elektrik kesintisi....

Eylemin adresi bu kez Siverek ilçesi Kale Mahallesi oldu.  Yaklaşık 2 aydır elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Tepkili olan mahalle sakinleri lastik yakıp seslerini bu şekilde duyurmaya çalıştı.

Bölge genelinde yaşanan elektrik sıkıntısı çözülemiyor. Elektrik şirketi özelleştikten sonra yaşanan kesintiler vatandaşı çileden çıkarıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, vatandaşlarla görüştü, elektrik dağıtım şirketi ile görüşme sözü verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yakılan lastikleri söndürdü, yol trafiğe açıldı.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa #elektrik kesintisi
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