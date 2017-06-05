Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Son dakika: Çok kritik gelişme!
Son dakika: Çok kritik gelişme!

Yol kenarında bu halde bulundu!

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nden geçen D-100 Karayolu kenarında 65 yaşındaki Remzi Akan ölü bulundu.

Yol kenarında bu halde bulundu!
Araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan, yanında ekmek dolu poşet bulunan Akan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hendek'te D-100 Karayolu'nun Hüseyin Şeyh Mevkii'nde kanlar içinde birisinin yerde yattığını görenler ihbarda bulundu. Sevk edilen 112 Acil ekibi Remzi Akan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Çevredekilerin ifadesine başvuran jandarma olayla ilgisi olduğundan şüphelendiği 4 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri el fenerleriyle yolda fren izi aradı. Remzi Akan'ın cesedinin yanında ekmek dolu poşet olduğu görüldü. Remzi Akan'ın cenazesi, yapılan inceleme ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
TSK'dan yurt içi ve yurt dışında operasyon
Sonraki Haber
8 saat sonra kurtarıldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.