SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nden geçen D-100 Karayolu kenarında 65 yaşındaki Remzi Akan ölü bulundu.

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Araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan, yanında ekmek dolu poşet bulunan Akan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Hendek'te D-100 Karayolu'nun Hüseyin Şeyh Mevkii'nde kanlar içinde birisinin yerde yattığını görenler ihbarda bulundu. Sevk edilen 112 Acil ekibi Remzi Akan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Çevredekilerin ifadesine başvuran jandarma olayla ilgisi olduğundan şüphelendiği 4 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri el fenerleriyle yolda fren izi aradı. Remzi Akan'ın cesedinin yanında ekmek dolu poşet olduğu görüldü. Remzi Akan'ın cenazesi, yapılan inceleme ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma soruşturma başlattı.

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