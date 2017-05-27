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Yola gerilen ipe takılarak ölen motosikletli

Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.

Yola gerilen ipe takılarak ölen motosikletli

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İlçe merkezindeki sahilde bulunan bisiklet yolunda dün akşam saatlerinde motosikletle ilerlerken yoldaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılıp hayatını kaybeden 16 yaşındaki Deniz Özkesiciler'in cenazesi, Birecik Devlet Hastanesinden alınarak Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özkesiciler'in cenazesi, Karşıyaka Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Deniz Özkesiciler'in arkadaşı Serkan Dalkıran, AA muhabirine, olaydan kısa bir süre önce birlikte halı sahada maç yaptıklarını belirtti:

Dalkıran, "Maçtan sonra 'ben dükkana gidiyorum' dedi. Vedalaştık, sahil yolunda parkın içindeki bisiklet yolundan gitti. Aradan bir dakika geçmeden Deniz'in kaza yaptığını gördüm. Yola koştuğumda ağaçla elektrik direği arasında bağlanmış olan ipe çarparak öldüğünü gördüm. Arkadaşım zaten gözlük kullanıyordu, o ipi görmesi mümkün değildi. Kafasını ve bedenini ayrı yerde gördüm, halen şoktayım, çok üzgünüm." dedi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kaynak: AA
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