İran kararını açıkladı
İran kararını açıkladı
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Faciadan dönüldü
Faciadan dönüldü
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü yandı yolcular son anda kurtuldu

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi.

Yolcu otobüsü yandı yolcular son anda kurtuldu
Adana’dan Ankara’ya giden Murat Özbek yönetimindeki 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Şoförün sağa çektiği otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını söndürdü. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Diyarbakır'da yangın
Sonraki Haber
İstanbul haberleri: Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.