Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin en hareketli noktalarında orucunu açamayanlar için iftariyelik dağıtıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin en hareketli noktalarında orucunu açamayanlar için iftariyelik dağıtıyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından il merkezindeki 3 kavşakta başlatılan uygulamada, belediyenin görevlendirdiği üniversite öğrencilerince iftara yetişemeyenlerin orucunu açması için iftariyelik dağıtıldı.



Dağıtılan paketlerdeki soğuk sandviç, su ve meyve sularını alan sürücüler, ezanın okunmasının ardından orucunu açtı.



Öte yandan, hastanelerin acil servislerinde yakınlarını bekleyenlere de iftariyelik verildiği öğrenildi.



İftariyelik dağıtımının ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi.