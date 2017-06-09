3 yılda 10 bin kilometre yolun envanterini çıkardı

BATI ve Orta Toroslar'da ortalama 2000 metre rakımda motosikletiyle 3 yıl gezen Günalp Kocakanat, Fethiye'den başlayarak Ermenek, Silifke ve Anamur'u kapsayan bölümdeki 10 bin kilometrelik motosiklet, bisiklet, 4x4 ve yürüyüş rotalarını 'Toroslar: Yörüklerin İzinde Yükseğe' adlı kitabında topladı.



2004 yılından bu yana 13 yıldır enduro sporuyla ilgilenen bir şirkette hukuk müşaviri olarak çalışan Günalp Kocakanat, bugüne kadar toplam 80 bin kilometre yol yaptığını belirterek, Batı ve Orta Toroslar'daki yolların envanterini bir kitap haline getirdiğini söyledi. Toroslar'daki yaklaşık 10 bin kilometrelik yolun tespit envanterini hazırladığını anlatan Kocakanat, “Bu yollar bu dağlarda vardı ama envanter olarak yoktu. Ben önüme gelen bir sapaktan dönüp belli bir yere ulaşmaya çalışarak ve tabi yanılarak, kaybolarak, düşerek, kalkarak bu tespiti yaptım" dedi.



ALPİN DAĞ SİLSİLESİNİN BİR BÖLÜMÜ



Torosların Teke Yarımadası'ndan başlayarak Irak sınırına kadar devam ettiğini belirten Kocakanat, “Aslında Alpin Dağ silsilesi İtalya, İsviçre Alp Dağlarının bir devamıdır. Ve onun arasında bir bölümdür. Türkiye'deki kısmı 2300 kilometre, yer yer genişlik olarak 70 ile 200 kilometredir. En az 20 sıradan oluşuyor. İnanılmaz muhteşem bir coğrafya. Onlarca ırmak, şelale, yüzlerce sapak, binlerce kilometre yol, her türlü bitki. Muhteşemdir" dedi.



OUTDOOR SPORLAR İÇİN TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİ



Enduro motosiklet, bisiklet ve her tür outdoor yol sporunda Türkiye'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Kocakanat sözlerini şöyle sürdürdü:



“Özellikle de Toroslar. Çünkü kuzey yarımkürede bu kadar bakir kalmış, bu kadar güzel rotaların olduğu bir destinasyon yok diye düşünüyorum. Ancak bu konuda tanıtım faaliyeti yok. Çok çok münferit birkaç arkadaşın yapmaya çalıştığı turlar, çalışmalar var. Bunun dışında herhangi bir tanıtım söz konusu değil bu konuyla ilgili."



KİTABI 5 YILDA HAZIRLADI



Kitabı 5 yılda hazırladığını, ilk başta kitap yazmak için yola çıkmadığını da belirten Kocakanat şunları kaydetti:



“Toroslar'da yaptığım gezilerin sonunda bilgisayar başında GPS cihazının kaydettiği izleri birleştirmek geldi aklıma. Bunları google earth'e oturttuğumda karşıma örümcek ağı gibi çıktı. Bunların kaybolup gitmesi yazık olacaktı. Öyle oluştu kitap fikri. 3 yıl gezme, 2 yıldan fazla yazma ve düzenleme aşaması vardı. Yaklaşık 5 yılda ortaya çıktı. Kitap bir rehber niteliğinde ama diğer yandan da bir tespit. Bugün bu kitabı eline alıp gezenler için rehber ama 10 sene sonra eline alanlar için bugünün bir tespiti. Çünkü 10 sene sonra birçok yol olmayacak. Bugün bile birçok yeri asfaltlıyorlar. HES'ler ve mermer ocaklarıyla doğa mahvediliyor. Bu yollar kaybolup gidecek belki 10 sene, 20 sene sonra."



IRAK SINIRINA KADAR 30 BİN KİLOMETRE DAHA YOL VAR



Kitapta yer alan 10 bin kilometrelik rotanın, Fethiye'den başlayarak Yedi Kaza Yayları ve Taşeli platosu sonuna, Ermenek'i biraz geçerek Silifke Anamur'u içine aldığını da sözlerine ekleyen Kocakanat, “Düz kuş uçuşu bir mesafede, Irak sınırına kadar belki 30 bin kilometre daha yol vardır. Ama tabii o bölüm için ömür yetmez" dedi.