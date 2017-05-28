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Yozgat'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, meyve ağaçları zarar gördü.

Yozgat'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, araçlar güçlükle ilerlerken yayalar da bazı caddelerde yolun karşısına geçemedi. Duraklarda bekleyenler su birikintisinden dolayı otobüslere binmekte güçlük çekti. Bir iş hanının zemin katındaki dükkanları su bastı.

Vatandaşlardan Ömer Ersoy, yağmur yağdığında yollarda su biriktiğini belirterek, sorun yaşanan yerlerde altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 

Kentin Yukarı Nohutlu mevkisine ise dolu yağdı. Bölgeyi beyaza bürüyen dolu, meyve ağaçlarına ve bahçelerdeki ürünlere de zarar verdi. 

Bahçesindeki meyveler zarar gören Duran Yaşar, "68 yaşındayım, ilk defa bu kadar şiddetli dolu yağdığını gördüm." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #sağanak #dolu #olumsuz etki
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