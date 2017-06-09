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Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Türkiye'nin "yaşayan ilk beşizleri" karnelerini aldı

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

 Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de dünyaya gelen beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulunda ana sınıfına giden Zeynep Muhteber, Ömer Faruk, Davut Ege, Muhammed Emin ve Yunus Kerem, karnelerini anneleri Özlem Bulut ile aldı.

Anne Bulut, karne töreni sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşizlerinin karne heyecanına ortak olduğunu belirterek, bu mutluluğun devam etmesini diledi.

Yaz tatilinde beşizleri ile Akdağmadeni'nde olacağını ifade eden Bulut, "Tatilimizi çocuklarla parklarda, dışarıda oynayarak geçireceğiz. Allahım bu mutluluğu her zaman yaşatsın." dedi.

Beşizler daha sonra aynı okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden ağabeyleri Efe'nin de karnesini aldı.

Karne dağıtım töreni sonrası beşizler, okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgatlı beşizler #karne heyecanı #akdağmadeni
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