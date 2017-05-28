BURDUR'da 5 yıl önce coğrafi işaret alan Burdur şiş köftesi, kente gelenlerin aradığı lezzetlerin başında yer alıyor. Şiş köfte ustası Mücahit Özcakka, Burdur şiş köftenin şehir dışı ve yurt dışından da sipariş edildiğini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonrası 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen Burdur şiş köftesi, kendine has damak tadı ile Burdur'a gelenlerin aradığı lezzet haline geldi. Burdur'da 28 yıldır lokantacılık yapan Mücahit Özcakka, bölgeye has olan Burdur şiş köftenin başka şehirlerde de yapıldığını ancak Burdur'daki lezzeti vermediğini söyledi. Köftenin doğum yapmamış düvenin kaburga etinden yapıldığını ve lezzetinin de buradan geldiğini aktaran Özcakka, "Herhangi bir katkı maddesi yok. Kıymaya tuz ve su dışında başka bir şey katmıyoruz. Kıymayı tuz ve su ile yoğurduktan sonra şişlere takıyoruz" dedi.



Burdur'da büyümüş ancak daha sonra şehir dışına gitmişlerin kendilerini arayıp şiş köfte istediğini anlatan Mücahit Özcakka, "Çocukluğunda Burdur şiş lezzetiyle büyümüş şimdi şehir dışında olup da bu lezzeti özleyen hemşehrilerimize de talepleri halinde kargo ile gönderiyoruz. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor" diye konuştu.



Konya'dan gelen 47 yaşındaki Rıfat Sezer, ilk defa yediği Burdur şiş köfteyi çok lezzetli ve hafif bulduğunu belirtti.



Aydın'dan gelen 35 yaşındaki Hasan Ali Akgündüz de Burdur şişin damak lezzetinin çok güzel olduğunu aktardı.