Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "Bylock" operasyonu başlatıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.



ADANA MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI



ADANA merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/YDY) yönelik operasyonda, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin adresine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Adana merkezli Bursa, Niğde ve Karaman'da yapılan operasyonda ekipler, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.



İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilde 103 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 39'unu yakaladı.



Ayrıca, şüpheliden 14'ünün önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu bulunduğu, 11'inin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Birçok ilçede arama yapıldı



Bu arada, operasyon çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki bazı adreslerde detaylı arama yapıldı.



Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Kaynak: AA-DHA