Yurtta asayiş

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla evlerine davet ettikleri kişileri gasbettikleri öne sürülen çift ile bir şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişileri gasbettikleri öne sürülen çift ile bir zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, bekar olduğunu belirten S.K. (29) sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişileri evine davet etti. S.K'nın eşi M.K. (26) ile 2 arkadaşı, eve gelen kişileri tehdit ederek para istedi.

Parası olmayanların üzerindeki değerli eşyaları gasbeden çift ile M.K. (32) ve M.S. (29), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift ile M.K. (32) tutuklandı, M.S (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde 10 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya-Kayseri karayolunda yol kontrol ve arama faaliyeti yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri istikametine giden otobüste arama yaptı.

Aramada F.Ö'ye (28) ait valizde naylon poşete sarılarak gizlenmiş 10 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hastane inşaatında define aradığı iddiası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hastanesi inşaatında define aradığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından salıverildi.



Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı'nda yapımı süren Diş Hastanesi inşaatında "altın arama çubukları"yla gezinen S.T. (53), devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerince yakalandı.

Polis ekiplerince emniyete götürülen S.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.