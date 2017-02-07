Yurtta asayiş

İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı çiftlikte kaynak makinesinin üzerine düşen işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atalan Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sondaj yapmak için hazırlık yaparken kaynak makinesinin arızalı olduğunu fark eden Abdullah Kongül (44), makineyi tamir etmek istedi.

Çamurlu zeminde dengesini kaybettiği bildirilen Kongül, kaynak makinesinin üzerine düştü. Makinedeki elektrik akımına kapılan Kongül, hayatını kaybetti.

Kongül'ün olay yerine gelen eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

Yaklaşık 10 yıldır ilçede sondaj işleriyle uğraşan ve biri üniversite öğrencisi dört çocuk babası olan Kongül’ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, Suriye uyruklu Basil H. ve Şiaar A. ile Ersan O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Hayvan hırsızlarını lastik izi yakalattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir ahırdan 55 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar, araçlarının lastik izini takip eden jandarma ekiplerince yakalandı

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde bir ahırdan 55 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, hayvanların ahırdan 600 metre yürütülerek, Yerkesik-Akbük karayolunda bir kamyona yüklendiğini tespit etti.

Ekipler, yüklemenin yapıldığı yerdeki lastik izlerinden kamyonun yerini belirledi. M.Z. ve M.G. adlı zanlılar, Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde yakalandı.

Aynı mahallede bir ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.



Karabük'te kaçak kazı operasyonu

Karabük ve Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Karabük il merkezi ile Eflani ilçesinde kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kaçı kazı yapan, M.A, M.G, A.B, B.B, A.Y. ve H.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazıda kullanılan 3 el yapımı patlayıcı, 2 jeneratör, kırıcı-delici alet, dedektör, 4 kürek, 5 kazma ve bazı kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Denizli'de iş kazası: 1 ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal enerji santralindeki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Karakıran Mahallesi'ndeki bir jeotermal enerji santralinin inşaat alanında kayan demir borular, Ufuk Çerdik'in (30) üzerine düştü.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çerdik, Sarayköy Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.



Çerdik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



