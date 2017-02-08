Yurtta asayiş

Manisa'da akraba aileler arasında keçiler yüzünden çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 akraba aile arasında keçiler yüzünden çıkan kavgada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Hoşçalar Mahallesi'nde ikamet eden Veli Y, amcasının oğlu Şerif Y. ile beslediği keçilerin evinin merdivenlerine çıkıp rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmaya diğer aile üyeleri de katılınca kavga çıktı.

Yaşar Y. ile oğlu Şerif Y. kavga esnasında Veli Y. ile eşi Azize Y'yi darbetti. Veli Y. aldığı darbeler nedeniyle yaralanırken, Azize Y. evden av tüfeğini alarak Şerif Y'yi (26) başından vurdu. Şerif Y. ile Veli Y. sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şerif Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Azize Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'da iki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim görevlilerince Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evdeki aramalarda 61 kilo 95 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan M.O, K.T, M.V.K. ve A.S. gözaltına alındı.

Narkotim görevlilerince Kepez ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında 321 uyuşturucu hap ile 2,1 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda evde bulunan M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından, "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu sağlamak" suçundan adliyeye çıkartılan zanlılardan M.A. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonu

Kırklareli merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçeleri ile Muş'ta 7 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 2 gram eroin, 103 gram esrar, 22 gram kannabinoid, 83 uyuşturucu hap, 35 gram Hint keneviri tohumu ile silah ele geçirildi.

Operasyonda H.A, B.S, M.A, B.A, E.S. ve M.H. gözaltına alındı. Zanlılardan E.Y'nin ise yaklaşık bir ay önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Terör örgütü bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

Sivas'ta telefonla aradıkları kişileri terör örgütü bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, telefonla ulaştıkları Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan T.Ş'den (66), terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve kuyumcu soygunlarına karıştığı bahanesiyle evindeki para ve altınları gönderecekleri polise vermesini istedi.

T.Ş, evine gelen dolandırıcılara 10 bin 595 lira, 140 avro ve cumhuriyet altını verdi.

Dolandırıldığını anlayan T.Ş'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ile yunus ekipleri, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı A.Y. (37) M.D. (23), N.B. (30) ve B.Y'yi (27) Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda para ve altınla yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Hatay'da PTT şubesinden hırsızlık

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, PTT şubesine giren hırsızlar 14 cep telefonu, bir tablet ve 400 lirayı alıp kaçtı.

Akçalı Mahallesi'ndeki PTT şubesine kimliği henüz belirlenemeyen zanlılar kapıyı kırarak girdi.

İş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu görmeleri ve içerideki eşyaların eksikliğini tespit etmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Hırsızların, şubedeki 14 cep telefonu, bir tablet ve 400 lirayı aldığı belirlendi.

Şubeye gelen ekipler, parmak izi incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.











