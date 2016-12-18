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Yurtta kış

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Yurtta kış
Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir adeta beyaza büründü. Sivas Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. 
Kar yağışının hafta sonu tatiline gelmesini fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi. 
Öte yandan, kar yağışı Sivas'ın bazı ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 161. Şube Şefliği ekipleri de Sivas'ı çevre illere bağlayan Malatya, Tokat, Erzincan ve Kayseri karayollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, bazı bölümlerde küreme ve tuzlama yapıldığını belirtti.
- Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sivas'ta gün içinde hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere en düşük 14, en yüksek 6 derece olarak kaydedildi. Kangal ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığı, İmranlı ilçesinde ve Yıldız Dağı Kayak Merkezinde sıfırın altında 20 derece olarak ölçülürken diğer ilçelerde de aşırı soğuk etkili oldu.

Kaynak: AA
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