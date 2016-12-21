Yurtta kış

- Kilis'teki konteyner kentte sığınmacı çocuklar karın keyfini çıkardı

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Öncüpınar Konteyner Kenti'nde renkli görüntülere sahne oldu. Karın beyaza bürüdüğü konteyner kentte misafir edilen Suriyeli minikler, oyun oynayarak keyifli saatler geçirdi.

Kentte gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Öncüpınar Konteyner Kenti beyaza büründü.

Yaklaşık 16 bin sığınmacının barındığı ve kış için tüm hazırlıkların tamamlandığı konteyner kentte, Suriyelilerin büyük bölümü soğuk havanın etkisiyle dışarı çıkmazken, minikler yağan kar altında oyunlar oynayarak karın keyfini çıkardı.

Konteyner Kent Basın Protokol Koordinatörü Seyfettin Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta yapılan kış hazırlıkları sayesinde herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.

Hedeflerinin baştan itibaren sorunsuz bir kış dönemi geçirmek olduğunu dile getiren Çimen, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sıkıntısız bir kış dönemini geçiriyoruz diyebilirim. Yazın sonunda konteynerlerin kar, yağmur ve soğuklardan etkilenmemesi için zemin ve tavanlarda bakım çalışması yapıldı. Bunun yanında düzenli olarak yollarda bakım çalışması yapılıyor. Ayrıca, kampın tamamında konteynerlere yağlı petek ve fazladan battaniye dağıtımı yapıldı. Umuyoruz ki bu kış Suriyeliler için sıcak bir kış olacaktır."

Sığınmacılardan Ferit Şeyh Ali de kapta her türlü iklim şartlarına karşı önlemlerin alındığını aktararak yıllardır verdiği destekler dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.