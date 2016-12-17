Yurttan kar manzaraları

Kış mevsimiyle birlikte yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Yurdun yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken, bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İşte Anadolu'dan kar manzaraları...

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Kara kış yüzünü gösterdi...



Kimi bölgelerde beyaz bir esarete dönüşen kar, kimi bölgelerde de ruhu dinlendiren bir tablo görüntüsü sundu...



Burası İstanbul Çamlıca Tepesi. Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar, gün ışığı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Vatandaşlar bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.



Burası ise Tükiye'nin önemli turizm bölgelerinden Uzun Göl...



Hava sıcaklığının eksilere kadar düşmesiyle gölün yüzeyi buz tuttu, ziyarete gelen yerli turistlere eşsiz bir manzara sundu.



Kara kışı fırsata çevirenler de vardı.



Ağrı'da başlık parasından şikayet eden gençler, karın yağmasıyla birlikte kardan gelin yaparak ailelerine evlilik mesajı gönderdi.



Erzurum'da termometreler eksi 17 dereceyi gördü, Oltu Çayı'ndan buz aktı.



Yoğun kar ve tipi nedeniyle doğu bölgelerinde birçok bölgeye ulaşım sağlanamıyor.



Muş'ta kar karınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü...

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2 gündür aralıksız yağan kar nedeni ile yollar trafiğe kapandı, vatandaşlar su ihtiyacını karları eriterek sağladı.



Hakkari il genelinde 32 köy ile 126 mezra yolunun açılması için Karla Mücadele Ekipleri'nin çalışmaları devam ediyor.



Çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylüler, canları pahasına dağlardan ot çektiği görüntüleri kamera ile kaydetti.



Öte yandan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 609 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.









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