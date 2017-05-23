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Yurttaşlar parklarının yerine yapılmak istenen otoparka karşı çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üçgen Mahallesi’ndeki Giritli Parkı yıkıp, yerine otopark yapmak istiyor. Mahallel halkı ise parkın yıkılmasına karşı... 50 yıllık geçmişiyle 7’den 70’e Antalyalıları ağırlayan park için mahalle halkı mücadelede kararlı…

Yurttaşlar parklarının yerine yapılmak istenen otoparka karşı çıktı

Antalya’da yurttaşlar parklarının yerine yapılmak istenen otoparka karşı çıktı.

Üçgen Mahallesindeki Giritli parkı yok edecek karar Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı.

Minikler için oyun, yaşlılar için dinlenme, kentin yorucu yaşamına karşı topyekûn Antalyalılar için soluk alanı bu park. 

Bölgede, parka yakın mesafede katlı olanı dahil bir çok otopark var. Yurttaşlar, belediyenin bu yanlış kararından dönmesini istiyor.

Mahalleli imza kampanyası da başlattı. 



HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #antalya büyükşehir belediyesi
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