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Yusufeli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yusufeli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Tekkale köyünde, aynı aileden Sultan, Peruze, Hanife, Kübra, Aydın ve Emine Yazıcı'nın, kasasına kavak dalları yüklediği park halindeki 08 YC 558 plakalı kamyon, kayarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında kamyonun çevresi ve kasasında bulunan 6 kişi yaralandı.

Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Yazıcı (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Artvin Devlet Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yusufeli #kamyon
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