Denizli'nin Tavas ilçesinde otlarken eğitimli arazide yaklaşık 40 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Say'a ait büyükbaş hayvanlar, Pınarlık Mahallesi Zeytinliyayla mevkisinde otlarken ineklerden biri dik eğimli arazide yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen hayvan, bir ağacın gövdesine çarparak durabildi.



İneği mahsur kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtaramayan sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, halat yardımıyla ineğin düştüğü yere indi. Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmasında kuşak ve halatlarla bağlanan inek, yukarıya çekildi.



Ayağında kırıklar tespit edilen inek, veterinerin kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.