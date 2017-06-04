Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Yuvarlandığı eğimli arazide mahsur kalan inek kurtarıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde otlarken eğitimli arazide yaklaşık 40 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yuvarlandığı eğimli arazide mahsur kalan inek kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Bayram Say'a ait büyükbaş hayvanlar, Pınarlık Mahallesi Zeytinliyayla mevkisinde otlarken ineklerden biri dik eğimli arazide yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen hayvan, bir ağacın gövdesine çarparak durabildi.

İneği mahsur kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtaramayan sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, halat yardımıyla ineğin düştüğü yere indi. Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmasında kuşak ve halatlarla bağlanan inek, yukarıya çekildi. 

Ayağında kırıklar tespit edilen inek, veterinerin kontrolünün ardından sahibine teslim edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yuvarlanma #denizli #Tavas #inek #eğim #eğimli arazi
banner863
Önceki Haber
63 yıllık su altı fotoğrafları batıkta sergilendi
Sonraki Haber
Süper Lig'e 68 gün ara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.