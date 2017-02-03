Zeytinburnu sahilinde kıyıya kadın cesedi vurdu

İstanbul Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde kıyıya vuran bir kadın cesedi balıkçılar tarafından fark edildi.Kaynak: İHA
Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi kıyıya vuran kadın cesedini karaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından 40-50 yaşları arasında bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının cesedini Adli Tıp Kurumu’na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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