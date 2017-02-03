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Zeytinburnu sahilinde kıyıya kadın cesedi vurdu

Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde kıyıya vuran bir kadın cesedi balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi kıyıya vuran kadın cesedini karaya çıkardı.

Zeytinburnu sahilinde kıyıya kadın cesedi vurdu

Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde kıyıya vuran bir kadın cesedi balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi kıyıya vuran kadın cesedini karaya çıkardı.

Ekiplerin incelemesinin ardından 40-50 yaşları arasında bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının cesedini Adli Tıp Kurumu’na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: İHA
Etiketler; #Zeytinburnu #istanbul
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