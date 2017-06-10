İzmir Urla’da bir araya gelen Zeytin Üreticileri Platformu hükümete seslendi. Zeytinliklerin imara açılmasına tepki gösteren üretici birlikleri “Zeytinimi taşa betona teslim etme” dedi.

“Zeytinime dokunma” dediler, İzmir'de bir araya geldiler.



Urla Yarımadası'ndaki 13 üretici birliği ve kooperatif ortak açıklamayla hükümete seslendi.



Zeytinlikleri imara açacak tasarıya tepki gösterdiler.



Zeytin Üreticileri platformu, yasa taslağının tamamen geri çekilmesini istedi.



Sanayi Ticaret, Enerji Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da eyleme katılarak, komisyonda yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.



Öte yandan Danıştay'dan Balıkesir zeytinlik sahaları için sevindirici bir haber geldi.



Balıkesir Havran’daki Koza Altın Madenciliği’nin zeytinlik sahasında altın aramak için aldığı ruhsata karşı açılan davaları karara bağladı.



Danıştay kararında, "Zeytinlik sahalarında bu sahalara 3 kilometre mesafe içinde, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez." ifadelerine yer verildi.



Zeytinlik sahalarının korunması için dava açan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, "Bu dava tüm madencilik faaliyetleri için emsal bir davadır. Ancak bu yasa çıkarsa bu tip yargı kararlarının önü kesilecektir” dedi.





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