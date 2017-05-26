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Zeytinlikler imara açılıyor

Zeytinlik tanımını değiştiren yeni yasa taslağı tartışmaları sürüyor. Zeytinliklerin yüzde 70’ini imara açacak olan yasa taslağını Profesör Doktor Cengiz Çakır değerlendirdi. Çakır, zeytinliklerin doğal miras olduğunu, yasadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Zeytinlikler imara açılıyor

Zeytin ve zeytinyağı üretimine darbe vuracak yeni yasa taslağına tepkiler sürüyor.

Profesör Doktor Cengiz Çakır, zeytini bekleyen tehlikeleri Ulusal Kanal’a anlattı.

Taslak yasalaşırsa zeytinlikler imara ve madenlere açılacak. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #zeytinlik #imar #zeytin yasası #miras
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