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Zonguldak Ereğli'de içi mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Sandığın Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor

Zonguldak Ereğli'de içi mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseağzı mevkisinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Bomba uzmanının açtığı sandık içinde Rusça yazıların yanı sıra 1987 yılında üretildiği tahmin edilen 20 fünyesiz taarruz tipi el bombası gövdesi olduğu tespit edildi.

Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandık, içindekilerle birlikte yapılan ilk incelemenin ardından Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edilmek üzere Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına götürüldü.

OLAY

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #batan rus gemisi #mühimmat dolu sandık #el bombası #Ereğli #istanbul #karadeniz
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