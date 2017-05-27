Kozlu ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen kömür ocağında elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen kömür ocağında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atilla Kara (33), ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen kömür ocağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.



Kara, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda kalbi duran ve uzun süre kalp masajı yapılan Kara, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayı öğrenen Kara'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.