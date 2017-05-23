Ereğli ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 aydır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisinden yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kestaneci Mahallesi’nde emekli Mustafa Orbay'ın (63) kiracı olarak oturduğu evin sahibi, kirayı almak için eve geldi. Kapıyı açan olmayınca, ev sahibi durumu polise bildirdi.



Söz konusu adrese gelen polisler, girdikleri evde Orbay'ın mutfakta hareketsiz yattığını tespit etti.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Orbay'ın uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi.



Orbay'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.