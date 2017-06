Zonguldak'ta yakınları tarafından sokakta hareketsiz vaziyette bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Birlik Mahallesinde hareketsiz yatan Can C'yi (30) gören yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Can C, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sentetik uyuşturucu kullandığı ileri sürülen gencin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Can C'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.