Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Zonguldak'ta şüpheli ölüm

Zonguldak'ta yakınları tarafından sokakta hareketsiz vaziyette bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta şüpheli ölüm

 Zonguldak'ta yakınları tarafından sokakta hareketsiz vaziyette bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Birlik Mahallesinde hareketsiz yatan Can C'yi (30) gören yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Can C, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sentetik uyuşturucu kullandığı ileri sürülen gencin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Can C'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #sentetik uyuşturucu
banner863
Önceki Haber
ABD'den Dodd-Frank’i iptal edecek tasarıya onay
Sonraki Haber
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.