Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Elmacı mevkisinde, Onur Köpür idaresindeki 35 DA 6773 motosiklet ile karşı yönden gelen Ramazan C'nin kullandığı 67 TY 992 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Köpür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Köpür, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

