İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Elmacı mevkisinde, Onur Köpür idaresindeki 35 DA 6773 motosiklet ile karşı yönden gelen Ramazan C'nin kullandığı 67 TY 992 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Köpür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Köpür, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #trafik kazası #kaza #Ölü #Ereğli
banner863
Önceki Haber
Yaralı yavru karaca koruma altına alındı
Sonraki Haber
Yırca'da "zeytinime dokunma"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.