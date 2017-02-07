Zonguldak'taki cinayet davası

Gökçebey ilçesinde alacak nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ömer Biçici, maktul Fahrettin Berber'in eşi Gözde Berber ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen sanık Biçici’nin torunu S.B, olay günü dayısının çiftliğine gittiklerini, daha sonra aynı yere gelen Fahrettin Berber ile dedesinin alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söyledi.

Tartışma sonrası dedesiyle eve gittiklerini ve Berber’in de eve geldiğini anlatan S.B, şöyle konuştu:

"Dedemle Fahrettin Berber telefonda konuşuyorlardı. Dedem, 'Ben kimseye borçlu kalmadım. İstersen gel hayvanları al' diyordu. Daha sonra Fahrettin Berber bir arkadaşıyla geldi. Dedem, Fahrettin Berber'e borcunu ödeyeceğini söyledi. Fahrettin Berber ise 'Yeter bıktım sizden. Senin ümüğünü sıkarım' dedi. Ayağa kalktı ve elindeki tabureyi yere atıp kırdı. Dedeme küfür etti, üzerine yürüdü. Dedem de içeriye kaçtı. Ben bir iki dakika sonra patlama sesi duydum. Dedem, ‘Ben ne yaptım.’ diyerek 112'yi aramamı söyledi."

Sanık Ömer Biçici ise aralarındaki husumet nedeniyle daha önce Çaycuma Savcılığına şikayette bulunduğunu belirterek, bu konunun araştırılmasını istedi.

Fahrettin Berber'in eşi Gözde Berber de "Sanık, şikayet dilekçesi verdiğini söylüyor ama eşim öldürüldüğü gün zanlı tarafından 17 kez arandı. Madem şikayetçiydi neden eşimi arıyordu." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler ve görme engelinin bulunup bulunmadığı, hedef belirleyip belirleyemeyeceğine yönelik Biçici’nin Adli Tıp Kurumuna sevki nedeniyle, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 7 Haziran'da, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bodaç köyünde Fahrettin Berber (32) ile Ömer Biçici (77) arasında alacak yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Biçici’nin av tüfeği ile ateş ettiği Berber, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.